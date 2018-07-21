كايت ووليم يخبّئان سراً عن الأمير جورج

لن يتمكّن دوق ودوقة كامبريدج من أن يؤمّنا لأولادهما طفولة طبيعية مئة في المئة، على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلانها لهذه الغاية

عمر الأمير جورج أربع سنوات، والأميرة شارلوت ثلاث سنوات، والأمير لويس بضعة أشهر، لكنهم من الأطفال الذين يُلتقَط لهم العدد الأكبر من الصور في العالم

غير أن كايت ووليم مصممان على بذل كل ما في وسعهما ليتمكّن أولادهما من الاستمتاع بسنوات الطفولة – بعيداً من ضغوط الحياة الاستثنائية التي تنتظرهم. ولذلك، يتردد الوالدان كثيراً في أن يكشفا لجورج تفاصيل دقيقة عن مستقبله، وفق ما ذكر موقع “ميرور”.

صحيح أن جورج سيصبح ذات يوم ملكاً. لكن دوق ودوقة كامبريدج يتجنّبان، لأطول فترة ممكنة، أن يشرحا له دوره في العائلة الأكثر شهرة في البلاد.

المصدر: Annahar.com

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