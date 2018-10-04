كلمة على “منديل” انقذت امرأة تركية من خاطفها

أنقذت كلمة، كتبتها امرأة تركية على منديل صغير حياتها إذ كانت هذه الرسالة القصيرة بداية الخيط لإنقاذها من الاختطاف، وفق ما نقلت “سكاي نيوز” عن وسائل إعلام تركية امس.

وقد بدأت فصول القصة عندما تمكن أحد الخاطفين من احتجاز امرأة تعمل مصففة شعر في العاصمة أنقرة واقتيادها إلى مقاطعة آيدن غربي تركيا، بحسب صحيفة “حرييت” التركية.

وما أن أوقف الخاطف السيارة في إحدى محطات البنزين للتزود بالوقود، ألقت المرأة لأحد العاملين في المحطة منديلا صغيرا كتبت عليه بالتركية “أنقذني”.

وعلى الفور، اتصل العامل بالشرطة وأبلغهم عن محاولة اختطاف محتملة، وزودهم برقم لوحة السيارة، وتمكنت الشركة من إلقاء القبض على المشتبه فيه بعد ساعات.

وأثناء التحقيق معه، ادعى الرجل أن المرأة التي كانت معه في السيارة هي صديقته، مضيفا أن “عائلتيهما لم تسمحا لهما بالزواج، واقترح عليها الزواج من دون إذن من العائلتين”.