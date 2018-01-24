“كم تبعد الارض عن الشمس”… عفوا غوغل الاجابة ليست 15.81 سنة ضوئية

كشف العالم الامريكي المختص بالفيزياء الفكلية نيل ديغراس تايسون عن خطأ لمحرك البحث الشهير في الاجابة على سؤال “كم تبعد الارض عن الشمس؟”.

فقد نشر تايسون صورة تظهر اجابة غوغل والتي كانت سنة ضوئية وعلق قائلا: “لا بد ان غوغل تتحدث عن ارض وشمس مختلفتين. المسافة بين ارضنا وشمسنا 500 ثانية ضوئية”.

يذكر أن نيل ديغراس تايسون يتعبر من أبرز العاملين في مجال علوم الفضاء ومن المشجعين لتبسيط العلم ونقله إلى العامة عبر مختلف الوسائل منها مجلته Nova Science Now التي تهتم بتبسيط العلوم ونقلها إلى الجمهور , بالإضافة للعديد من الحلقات العلمية والأفلام الوثائقية التي قدمها بنفسه وحققت نجاحاً كبيراً.