شاهدوا.. كم سيكلّف زفاف الأمير هاري وميغان ماركل؟

يعلم الجميع أنّ الأعراس الملكية عادة ما تكون مكلفة للغاية، فكيف هي الحال بالنسبة لزفاف الأمير هاري وميغان؟!

توقع خبراء تنظيم الأفراح في لندن أن تصل تكلفة العرس الملكي في 19 أيار الجاري، إلى قرابة 1.5 مليون دولار أميركي. وذلك إذا استثنيت تكاليف الإجراءات الأمنية المرافقة، والتي عادة ما تكون باهظة بحد ذاتها.

وتوقع الخبراء أيضا أن يكلف فستان ميغان النسبة الأكبر من ميزانية الفرح، بتخطيه منفردا 400 ألف دولار.

ومع ذلك، فإنّ التكلفة المتوقعة هي أصغر مما كلفه عرس أخيه الأكبر، الأمير وليام (2011)، والذي تجاوز مليوني دولار أميركي.

كما أن الأعراس الملكية تلقى دعما حكوميا بريطانيا، لا يدخل في ميزانية الحفل، كسيارات العرس وخدمات التصوير واستعراض حرس الشرف.

ويرى رئيس شركة “Banana Split”، جيمي سايمون أن الرقم ليس كبيرا، حيث تتخطى أعراس المشاهير أحيانا، مبلغ 10 ملايين دولار. وتصنف الشركة العالمية، كإحدى أهم الشركات الرائدة والمتخصصة في تنظيم المناسبات الفارهة.