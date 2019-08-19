كويتي يهدد مصرية بالقتل ويرمي ملابس داخلية أمام باب شقتها!

اتهمت مصرية مقيمة بالكويت جارها الأعزب بتهديدها بالقتل وإلقاء ملابس داخلية أمام شقتها.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن مصرية وجدت ملابس داخلية أمام ممر شقتها الموجودة بمحافظة حولي، وألقت باللوم على جارها الأعزب، في وجود تلك الملابس أمام مسكنها، وأوضحت له أن ذلك الأمر يسبب لها الحرج ويثير حولها الشبهات.

وأضافت الصحيفة أن الحوار بين المصرية وجارها الكويتي تطور لمشاجرة وسب وتهديد بالقتل، مشيرة إلى أن المصرية قدمت بلاغا ضد جارها تتهمه بتهديدها بالقتل وتطاوله عليها.

وعبرت المصرية عن خوفها من أن يلحق الكويتي أذى بها وبناتها أو أن تلحق الشبهات بمنزلها بسبب وجود أشياء غير أخلاقية أمامه.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الكويتية استدعت الجار المدعى عليه وواجهته بأقوال المصرية واعترف بالشجار مع الأخيرة، متهما إياها بسبه وقدم بلاغا ضدها بالسب والقذف.