كيت ميدلتون أم ميغان ماركل.. مَن تنفق المال أكثر؟.. إليكم الأرقام المليونية

كشف عدد شهر تشرين الأول (أكتوبر) من مجلة “غالا” النفقات السنوية للأسرة المالكة في بريطانيا، فذكر في تقرير خاص أن دوقة ساسكس ميغان ماركل أكثر إنفاقاً كايت ميدلتون من زوجة الأمير وليام .

وأشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية تحصل على مرتب يصل إلى 48 مليون يورو سنوياً.

ويسمح لها ذلك بالإنفاق على تنقلاتها وترتيبات الأمن الخاصة بها وعلى طاقم عمل القصور الملكية.

ولفت أيضاً إلى أنها تحصل على مبلغ 21.5 مليون يورو باعتبارها مالكة لدوقية لانكستر إضافة إلى الأموال التي تكسبها بفعل استثماراتها الخاصة.

وأما الأمير تشارلز فيتقاضى مبلغ 24 مليون يورو سنوياً كدوق لمقاطعة كورنواي. ويشمل هذا المبلغ نفقاته الخاصة ونفقات حاشيته مثل زوجته كاميلا باركر وابنيه وليام وهاري وزوجتيهما كايت وميغان.

وأضاف تقرير المجلة أن الملكة وولي العهد يدفعان الضرائب مثل سائر المواطنين في بريطانيا، وإن كانا يتمتعان ببعض الخصوصية.