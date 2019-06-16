الصفحة الرئيسية منوعات كيف ردت عبير صبري على متابع وصف زوجها ب ” المحروس ”...

كيف ردت عبير صبري على متابع وصف زوجها ب ” المحروس ” ؟

بواسطة -
0 53

نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صورة على حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وكتبت معلقة عليها : ” إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة فلا تكرر أخطاءك القديمة ” .

ليأتي أحد متابعيها معلقا على الصورة ساخرا منها وواصفا زوجها ب ” المحروس ” قائلا : ” والله إنتي اللي شاطرة واستغليتي الفرصة كويس ومعملتيش زي الباقيين اللي اتدلعوا واشتغلوا وما أخدوش واحد خليجي مرحرح زي جوزك المحروس وأكيد دي فرصة مافيهاش كلام ” .

مما أثار غضب عبير صبري لترد ردا عنيفا على التعليق قائلة : ” يا أستاذ أنا زوجي مش خليجي مع إنه يشرفني طبعا لكن زوجي فلسطيني ويبدو إنك فاهم الجواز غلط على إنه مصلحة ويمكن حضرتك ده اللي بتطبقه على نفسك ” .

وتابعت معلقة على وصف زوجها بالمحروس قائلة : ” وكمان لما تتكلم عن زوجي متقولش المحروس تحترم نفسك وانت بتتكلم ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.