كيف ردت عبير صبري على متابع وصف زوجها ب ” المحروس ” ؟

نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صورة على حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وكتبت معلقة عليها : ” إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة فلا تكرر أخطاءك القديمة ” .

ليأتي أحد متابعيها معلقا على الصورة ساخرا منها وواصفا زوجها ب ” المحروس ” قائلا : ” والله إنتي اللي شاطرة واستغليتي الفرصة كويس ومعملتيش زي الباقيين اللي اتدلعوا واشتغلوا وما أخدوش واحد خليجي مرحرح زي جوزك المحروس وأكيد دي فرصة مافيهاش كلام ” .

مما أثار غضب عبير صبري لترد ردا عنيفا على التعليق قائلة : ” يا أستاذ أنا زوجي مش خليجي مع إنه يشرفني طبعا لكن زوجي فلسطيني ويبدو إنك فاهم الجواز غلط على إنه مصلحة ويمكن حضرتك ده اللي بتطبقه على نفسك ” .

وتابعت معلقة على وصف زوجها بالمحروس قائلة : ” وكمان لما تتكلم عن زوجي متقولش المحروس تحترم نفسك وانت بتتكلم ” .