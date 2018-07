لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يدير مركز اتصال لخدمة العملاء!

تنوي شركة تأمين عالمية بدء استخدام برنامج غوغل “Duplex” الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإدارة وتشغيل مركز كامل لخدمة العملاء عبر الهاتف، مستخدما أصواتا بشرية في خدماته

وفضلت الشركة عدم الإفصاح عن اسمها أو عن موقف غوغل من الطرح. بينما أعلنت الأخيرة أنها لم تجرب “Duplex” عمليا في مجال اتصالات خدمة العملاء حتى الآن، ولكنها تنوي فعل ذلك قريبا.

Google Duplex will be able to book a restaurant reservation for you and make your hair appointmenthttps://t.co/FKg7d7CMU8 pic.twitter.com/91ztW3aTER

— Forbes (@Forbes) July 5, 2018