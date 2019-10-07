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لأول مرة .. عرض أزياء في المملكة العربية السعودية

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على موقعي ” تويتر ” و ” فيس بوك ” مقطع فيديو يتضمن الإعلان الرسمي عن أول عرض أزياء في السعودية .

وذلك بعد إعلان وزارة الثقافة السعودية عن تنظيم منتدى ” مستقبل الأزياء ” في موسم الرياض وذلك للمرة الأولى في السعودية .

والذي من المقرر إقامته من يوم الرابع إلى السادس من شهر نوفمبر المقبل .

وكشفت مجلة الأزياء العالمية ” Vogue ” جدول أعمال المنتدي الذي سوف يتضمن عددا من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي .

وتشهد المملكة العربية السعودية تطورا في مجال الموضة والأزياء خلال السنوات الأخيرة حيث افتتحت المعاهد والتخصصات الجامعية لتصميم الأزياء .

كما لمع عدد من المصممين والمصممات للأزياء في سماء السعودية مثل : محمد آشي و ليلى موسى و حاتم العقيل وريم الكنهل وأروى العماري ونورة آل الشيخ .

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