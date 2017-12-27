لإزالة بقع الشاي عن الأكواب البيضاء من دون كلور… الحلّ في هذه...

لإزالة بقع الشاي عن الأكواب البيضاء من دون كلور… الحلّ في هذه الحيلة منوعات

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تجدين أحياناً صعوبة في تنظيف أكواب الشاي والقهوة البيضاء من البقع. وكثيراً ما تلجئين لهذه الغاية إلى استخدام الكلور المنظف.

إلا أنّك تعرفين أنه من غير الصحي استعمال هذا المنتج بشكل دائم. لذا تحتاجين إلى طريقة طبيعية فعالة وغير مؤذية.

وفي هذه الحالة ننصحك بأن تطبقي هذه الحيلة:

بللي داخل الكوب بالقليل من الخل الأبيض.

بعد ذلك قومي بتغطية البقع البنية بالملح.

أتركيها لـ5 إلى 7 دقائق ثم افركيها بالإسفنجة وسائل غسل الأطباق كالمعتاد.

وهكذا ستلاحظين أن البقع اختفت بسهولة.