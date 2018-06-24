لبنان… اشتباكات بالسكاكين والاراكيل بين مشجعي المانيا والبرازيل!

على خلفية مباريات كأس العالم، توتّر الجو ليل السبت في المناطق الشعبية في مدينة طرابلس اللبنانية.

وبحسب موقع “ال بي سي” فقد تضارب عدد ٌ من الشبان قبل أن يَستخدم عدد منهم السكاكين على خلفية تشجيع ألمانيا والبرازيل ما أدى الى سقوط جريح ، ومع فوز ألمانيا في مباراتها على السويد حصلت مناوشات ٌ بالمفرقعات من الحجم الكبير ما تسبب بإصابة شخص سوري بجروح وإقلاق راحة السكان في أحياء عدة.

أما في مدينة المنية فقد تضاربَ شبان ٌ خلال حضورهم المباراة الليلية إثر إستفزازات ٍ متبادلة بين المشجعين الألمان والبرازيليين ، وإستُخدمت الكراسي خلال التضارب وكذلك الأراكيل التي تحطّمت على رؤوس بعض المشجّعين…أما الروح الرياضية ففي خبر كان!