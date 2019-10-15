لبنان يحترق.. فيديوهات مؤلمة تجتاح مواقع التواصل والدولة غائبة!

اندلعت سلسلة حرائق كبيرة في مناطق متعددة من جبل لبنان في ظل الفشل في السيطرة عليها واقترابها من البيوت السكنية.
وقد تصدر هاشتاغ “لبنان يحترق” قائمة الترند في لبنان حيث تفاعل الكثيرين ناشرين استغاثاتهم وفيديوهات تظهر حجم الحرائق الكبير.
وقد غرد عدد كبير من نجوم الفن والاعلام في لبنان على نفس الهاشتاغ مناشدين الدولة الى المسارعة وانقاذ ما تبقى من احراج لبنان.
إنَها الساعة الرّابعة والنّصف فَجرًا.
تلفزيون الجديد في موقع الحريق.
السُّلطة نائِمَة.
وَنَوْمُها طبعًا "خَطّ أحمَر"!!!
السُّلطَة الرّابِعَة يَقِظَة.
تُشكران راشيل كرم وحليمة طبيعة. #لبنان_يحترق
— نيشان (@Neshan) October 15, 2019
يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات
بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك !!! #المشرف #لبنان #يا_رب pic.twitter.com/3QNtK9t4Vl
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 14, 2019
يعني اذا ببيوتنا والهوا مجنون وعم بخبّط كيف بالشارع ومع هالنيران والحرايق الولعانة!!
الله يرحمك يا طبيعتنا ويا خضار بلدنا شو صار فيكي😥💔
مشهد حزين وليلة حزينة بلبنان..
طبيعتنا عم تبكي وتتألم وانا كمان..عنجدّ.. #غضب_الطبيعة_الغير_طبيعي #لبنان_يحترق #saveournature
— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) October 15, 2019
ما يحصل الآن في أعالي وساحل #الشوف من #الدبية و #المشرف الى #الناعمة و #حارة_الناعمة لا يصدق….!!!
تبدو النيران خارج السيطرة والحل عند الطبيعة بهطول المطر.. #لبنان_يحترق pic.twitter.com/GGovFI4eXH
— سالم زهران (@salemzahran05) October 15, 2019
حرائق #المشرف بتحرق القلب كان ناقصنا بعد نار تقضي على ما تبقى من مساحات خضراء pic.twitter.com/YO1iZqVxaR
— Rabia Zayyat (@rabiazayyat) October 14, 2019
#لبنان_يحترق والدولة ناطرة دوام العمل الطبيعي لتحريك ساكن؟؟؟ إنو ليه الساعة السابعة صباحاً بيتحركوا الطوافات من مطار بيروت؟؟مين المسؤول اللي ناطرينو يوعىا ويوافق ويمضي إنو :ايه #لبنان_يحترق عيب عليكن
— Maya Diab (@mayadiab) October 15, 2019