لدغة كوبرا تنهي حياة “شمشون” المصري امام الجمهور

توفي مروض ثعابين مصري إثر تعرضه للدغة ثعبان “كوبرا”، أثناء تقديمه أحد العروض الاستعراضية في كافتيريا بمصيف بمدينة جمصة شمال مصر، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وفي التفاصيل، فقد تلقى مدير أمن الدقهلية، إشارة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول محمد رجب الشهاوي، وشهرته “شمشون”، 23 عاما، طالب ومقيم بقرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة جثة هامدة، إثر لدغة ثعبان “كوبرا” له.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يؤدي عرضا مع الثعابين على المسرح أمام الجمهور في المصيف ولدغته الكوبرا ليسقط أمام الجماهير جثة هامدة دون حراك.