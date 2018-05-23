لسبب صادم شاهد.. باكستاني يقتلع عينيْ نجله بـ’ملعقة طعام’ !

عاقب أب باكستاني وأبناؤه، نجلَهُ، باقتلاع عينيه باستخدام، ملعقة طعام؛ وذلك بعد إصراره على الزواج من فتاة يحبها، حيث كان والده يرفض الأمر.

حيث احتجز الأب بمساعدة أبنائه الأربعة، الضحيّة، في غرفة وفقأوا عينيه، بعدما حبسوا الأمّ في غرفة أخرى حتى لا تستطيع التدخل وإنقاذ ابنها.

وأكد الشاب عبد الباقي (22 عاما) من قرية “نصير آباد” بمقاطعة “بلوشستان” الباكستانية، إنه ناشد أباه بأن يقتله بعد أن فقد نظره، إلا أن الأب قال له إنه يرده أن يبقى ليصبح عبرة لغيره في القرية.

هذا وتجري السلطات تحقيقاتها الآن بعد اعتقال الأب واثنين من الأشقاء، وصدور مذكرات اعتقال للشقيقين الآخرين الهاربين.