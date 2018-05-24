لسبب غريب جداً.. عريس يطلق زوجته بعد 15دقيقة من عقد القران !!

أقدم عريس في الإمارات على تطليق عروسه بعد 15 دقيقة فقط من عقد قرانه عليها، في المحكمة، بسبب خلافٍ أقلّ ما يوصف به أنه “تافه”.

وبحسب احدى الصحف الاماراتية، فإن والد عروس اتفق مع عريس ابنته على دفع 100 ألف درهم (30.000 دولار) مهرًا، تتم كتابتها في عقد الزواج، منها 50 ألفا عند توقيع العقد، وبقية المبلغ عقب الخروج من المحكمة.

وفي يوم عقد القران، توجه الطرفان وأقاربهما ومعارفهما إلى مكتب القاضي، حيث تم توقيع العقد، وتنفيذ الجزء الأول من الاتفاق.

بعدها مباشرة طالب الأب زوج ابنته بدفع بقية المبلغ، لكن الزوج طلب منه مهلة 5 دقائق لإحضار المبلغ من مركبته، لكن الأب أصر على استلام المبلغ فورًا، وطلب منه أن يرسل أيا من أصدقائه بدلًا منه لإحضار المبلغ.

ولشعور الزوج بالإهانة من تصرف والد زوجته أقدم على تطليقها قبل أن تمر 15 دقيقة على الزواج.