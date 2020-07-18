نشرت سيدة مصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورا توثق إعتداء زوجها على إبنتهما الرضيعة وتدعى ” مكة ” ذو ال 4 أشهر .

حيث أقدم على تعذيبها بالضرب وتشويه وجهها بإصابته بكدمات في أماكن متفرقة كما تسبب في إصابتها بكسر في إحدى رجليها وييدها وعقرها في كتفها وذلك بسبب كرهه لإنجاب الإناث ورغبته في إنجاب ذكر .

وأثارت الصور الجدل وغضب الرأي العام وتمكنت منظمة حقوق الطفل والمرأة من التواصل مع الأم لتقديم بلاغ تتهم فيه زوجها بضرب إبنتها .

وقالت الأم إنها الزوجة الثالثة له بعد زواجه من سيدتين وإنجابهما طفلتين وإنه تزوج منها لتنجب ذكرا وليس أنثى .

وأضافت إنها بعد زواجها بحوالي سنة أنجبت مكة وهو الأمر الذي أثار غضب زوجها وبدأ في الاعتداء على رضيعته وكان يمنعها من الرضاعة للتخلص منها .

وعندما أبدت الأم اعتراضها على ما يقوم به وتهديده بفضح أمره أقدم على محاولة خنق طفلته بوضعه وسادة على وجهها لكتم أنفاسها .. وأجبر زوجته على توقيع دفتر إيصالات أمانة وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام لكنها تمكنت من الهرب وسافرت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ .