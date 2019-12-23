للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية .. احتفالات بالعام الميلادي الجديد 2020

أعلن الحساب الرسمي ل ” بلاتينوم ليست ” الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية عبر موقع التغريدات ” تويتر ” عن إحتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها .

وجاء ذلك من خلال نشر الشركة لمنشورا تضمن البوستر الدعائي الذي جاءت فيه الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة احتفالا بالعام الجديد .. وتحديدا في مدينة ملهم الرياض يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري .

وكتب الحساب في تعليقه على صورة البوستر : ” ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى ” .