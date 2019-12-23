للمرة الأولى .. مقطع فيديو ل ” حليمة بولند ” من طفولتها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” من طفولتها للمرة الأولى والذي تداولته عددا من الحسابات عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو أثناء مشاركتها في أحد البرامج التثقيفية الخاصة بالأطفال .

وأثار ذلك جدلا كبيرا بين المتابعين حول شكل حليمة في طفولتها وطريقة كلامها التي اختلفت تماما في الوقت الحالي .. حيث رأي الكثيرون إنها كانت طبيعية وعفوية جدا أما الآن فأصبحت شديدة التصنع .

فجاءت التعليقات مثل : ” وهي صغيرة جميلة مرة بس يوم كبرت خربت شكلها بالعمليات ” و ” صوتها وهي صغيرة روعة مو مثل هلا كله تصنع ومياعة مفبركة ” .