للمرة الثانية خلال إسبوع .. الطلاق يضرب العائلة المالكة البريطانية

تشهد العائلة المالكة البريطانية خلال الفترة الأخيرة أحداثا شكلت صدمات بدأت بتخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية ثم إعلان طلاق حفيد الملكة إليزابيث ” بيتر فيليبس ” إبن الأميرة آن عن زوجته بعد 12 عاما من الزواج منذ أيام .

لتتلقى العائلة الملكية الصدمة الجديدة بإنفصال ” ديفيد أرمسترونغ جونز” ابن شقيقة الملكة إليزابيث ” الأميرة مارغريت ” عن زوجته سيرينا بعد 25 عاما من الزواج .

وقال المتحدث الرسمي بإسمهما :” إن ديفيد وكونتيسة سنودون اتفقا وديا على أن زواجهما قد شارف على الانتهاء وبأنهما سيتطلقان .. إنهما يطلبان من الصحافة أن تحترم خصوصيتهما هما وعائلتهما ” .

كما كشف بعض الأصدقاء المقربون منهما بأن الإنفصال يرجع إلى إنشغال ديفيد بأعمال مختلفة بعيدا عن المنزل وقلة قضائه وقتا مع العائلة .. نافين وجود امرأة أخرى في حياته وأكدوا على أن الإنفصال تم بشكل ودي دون أية مشاكل .

يذكر أن للثنائي إبن وإبنة وهما تشارلز أرمستروغ جونز البالغ من العمر 20 عاما ومارغاريتا أرمسترونغ جونز البالغة من العمر 17 عاما .