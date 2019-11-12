للمرة الثانية شاب مصري يقفز من قطار مسرع بسبب غرامة تدخين سيجارة.. وشهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

توفى شاب مصري متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة، وذلك بعد سقوطه من قطار “كفر الزيات – طنطا” في الساعة الثامنة صباحًا، وذلك عقب مشادة كلامية بين الشاب وكمسرى القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل الدخول بمحطة طنطا، حسب أقول شهود العيان.

وبحسب موقع “القاهرة ٢٤” المصري، فإنه أثناء ذهاب بعض الممرضين لتقديم أوراقهم للعمل بإحدى المستشفيات وبرفقتهم الشاب “أحمد مبروك” 24 عامًا، ممرض بمستشفى السلام بكفر الزيات، وأثناء استقلالهم القطار، قام ملاحظ القطار بالمرور على القطار وأثناء مروره لوحظ شاب يدخن سيجارة، فاتجه إليه قائلًا: “أنت مولع سيجارة لازم تدفع غرامة تدخين في القطار 100 جنيه”.

استكمل شهود العيان حديثهم قائلين: “أحمد ردّ على الملاحظ وقاله أنا معيش فلوس عشان أدفع غرامة 100 جنيه وقام بإطفاء السيجارة، لكن ملاحظ القطار صمم على استدعاء الكمسرى وطلب منه تحصيل غرامة من أحمد قدرها 100 جنيه مقابل تدخين سيجارة في القطار، وتتطور الأمر إلى مشادة كلامية بين الكمسري والشاب، ثم تشابك بالأيدي، مما دفع الكمسري إلى محاولة عمل محضر للشاب وتسليمه لمباحث سكة حديد طنطا، مما دفع بالشاب إلى القفز من القطار”.