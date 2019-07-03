لماذا يشكل “جسم التفاحة” خطرا على النساء؟

كشفت دراسة كبيرة أن النساء اللواتي يعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن، ذوات “جسم التفاحة”، يواجهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، بحسب ديلي ميل”.

وقال علماء كلية “ألبرت أينشتاين” للطب في نيويورك، إن السبب يعود إلى تخزين الدهون حول أعضاء رئيسية، مثل الكبد والبنكرياس، حيث تطلق مواد كيميائية ضارة في الدم يمكن أن تسبب أمراض القلب.

وتتبعت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأوروبية للقلب، حالة 2683 امرأة بعد انقطاع الطمث لديهن، ممن تمتعن بوزن صحي على مدار 18 عاما، وحلل العلماء توزيع الدهون في أجسامهن.

وقاموا بترتيب النساء حسب شكل أجسامهن: شكل التفاحة أو الإجاصة، وتبين أن النسبة الأكبر من ذوات أجسام “التفاحة” أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، من النساء اللواتي لديهن دهون أقل حول وسطهن.

وقال العلماء إن وجود نسبة أعلى من الدهون في الساقين يمكن أن يحمي النساء من أمراض القلب، لأن ذلك يعني أن الدهون لا يمكن أن تسبب مشكلات في أماكن أخرى من الجسم.

وعندما تصل النساء إلى سن انقطاع الطمث (سن اليأس)، فإن التغيرات في شكل الجسم والتمثيل الغذائي يمكن أن يتسبب في تخزين المزيد من الدهون حول الأعضاء في الجسم، وليس تحت الجلد.

وأوضح العلماء أن توزيع الدهون في جسم فرد ما، هو مؤشر أكثر أهمية لمشكلات القلب مقارنة مع قياس الوزن. لذا حثوا الأطباء على قياس محيط الخصر لدى المرضى، لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب.