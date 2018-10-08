لمساعدته على التنفس.. أراد “فتحة إضافية” فغرس سكيناً في رأسه!

انقذ اطباء روس رجلاً غرس سكينا طولها 8 بوصات في رأسه، لأنه أراد “فتحة إضافية” لمساعدته على التنفس.

وقد نجا الرجل، واسمه يوري غوخوف يبلغ من العمر 41 عاماً بأعجوبة بعد أن غرس السكين في رأسه مخترقاً الجمجمة دون أن يلحق ضرراً بالدماغ.

والغريب بحسب ما اشارت “سكاي نيوز”، أن الرجل ظل واعيا، بينما كان رجال الشرطة يطالبونه بالبقاء جالساً بشكل مستقيم.

وكان رجال الشرطة وجدوا غوخوف راكعاً وسط حقل والسكين في رأسه، وقال لهم إنه فعل ذلك لأنه لا يستطيع التنفس بشكل جيد من أنفه.

وقال الرجل، وهو من بلدة دونيتسك في منطقة روستوف: “لم أستطع التنفس من أنفي.. لذلك ثقبت رأسي لكي أتنفس”، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد نقله إلى المستشفى، والتقاط صور بأشعة إكس، قال الأطباء إن نجاته معجزة، فهو لم يقتل نفسه كما أنه لم يلحق ضررا بالدماغ، فيما نجح الأطباء في انتزاع السكين من رأسه. مشيرين إلى أنها نصل السكين البالغ طوله 5 بوصات كان داخل جمجمته.

وتمكن رجال الشرطة من تصوير الرجل، الذي يعمل فنيا في أحد المصانع المحلية، بالسكين في رأسه.