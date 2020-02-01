لمواجهة فيروس كورونا .. روسيا تمنع الأحضان والقبلات

على خلفية إعلان ” تاتيانا جوليكوفا ” نائبة رئيس الوزراء الروسي رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة وأن المصابين هم مواطنان صينيان وتم عزلهما في غرفة خاصة .
نصحت الهيئة الرسمية للرقابة الصحية بالامتناع عن المصافحات والقبلات والأحضان وارتداء أقنعة طبية في الأماكن العامة المزدحمة بهدف منع انتقال فيروس كورونا .
كما تقرر وقف جميع الرحلات المباشرة من روسيا إلى الصين باستثناء رحلات شركة وطنية .
وطالبت هيئة الرقابة الصحية الشركات الروسية التي يقضي عمالها الصينيون عطلات في بلادهم أن تمد عطلاتهم إلى أجل غير مسمى .
يذكر أن حالات الوفيات بفعل المرض في الصين وصلت إلى 213 حالة .. فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على المستوى العالمي .