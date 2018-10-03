لم تتمكن من مفارقة زوجها بعد وفاته… فتركته على سريره لاكثر من عام!

في واقعة غريبة، لم تستطع سيدة مسنة عمرها 73 عامًا، أن تفارق زوجها بعد وفاته، فاحتفظت بجثته لأكثر من عام في منزلها.

وحسب وكالة “د ب أ”، أعلن الادعاء العام بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا، أن أحد معارف الزوجين شعر بالقلق عليهما، لعدم رؤيتها لأكثر من عام.

وللتحقيق في الأمر، ذهبت الشرطة للمنزل لتفتيشه، لكن الزوجة امتنعت عن فتح غرفة مغلقة، مما أثار شكوك رجال الشرطة.

وتم فتح تلك الغرفة بالأمر ليعثروا على جثة الزوج في فراشه متحللة تمامًا، وبعد تشريحها لم يعثر على أدلة لارتكاب جريمة أو وجود مؤامرة.

وقالت المتحدثة باسم الإدعاء العام، إن الأمر ربما يعد حادثًا أسريًا مأساويًا، مضيفة أن العجوز كانت لديها صعوبة شديدة في ترك زوجها، وهو ما جعلها تحتفظ بجثته.