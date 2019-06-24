” ليلة الطائرة المشؤومة ” .. امرأة استيقظت لتجد نفسها وحيدة في الظلام على متن طائرة

نقلت صحيفة ” صن البريطانية ” واقعة غريبة من نوعها حدثت على متن طائرة تابعة لشركة ” إير كندا ” حيث عاشت مسافرة كندية تدعى ” تيفاني آدمز ” لحظات من الرعب على متن الطائرة بعدما استيقظت من نوم عميق لتجد نفسها عالقة بمفردها في المركبة بعد انصراف الركاب والمضيفون .

حيث ذكرت الصحيفة أن تيفاني قد نامت في منتصف رحلتها من ” كيبيك ” إلى مدينة ” تورنتو ” بعد مدة قصيرة من الإقلاع وعند الوصول ظلت نائمة بمقعدها ولم تشعر بالوصول .

وعندما استيقظت تيفاني في منتصف الليل بعد ساعات من الوصول وجدت نفسها في برد شديد ومازالت تضع حزام الأمان وظلام حالك لم يمكنها من رؤية أي شئ مما أصابها بالذعر .

وأضافت أيضا أن هاتفها كان غير مشحون فلم تتمكن من إجراء أي اتصال لمساعدتها في إبلاغ إدارة المطار .

وظلت تيفاني تحاول البحث عن حل للخروج من هذا المأزق وبدأت تتحرك في الطائرة مثل العمياء إلى أن رأت إشارة ضوئية في أحد الأبواب وقامت بفتح الباب ولوحت لشخص كان واقفا بعيدا في المطار .

وحين حضر موظف يتولى حمل الأمتعة إليها وجدها واقفة عند باب الطائرة وهي في حالة من الصدمة .

وقامت شركة ” إير كندا ” بنقل الراكبة إلى بيتها وقاموا بالاطمئنان عليها مرتين بعد ذلك والاعتذار عما حدث .. كما أكدت الشركة على إنها فتحت تحقيقا بالأمر .