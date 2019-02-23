ليه صلاة الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة؟.. شاهد كيف اربك هذا السؤال ضيوف عمرو اديب!

خصص الاعلامي المصري عمرو اديب جزء من حلقة الامس من برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc للحديث عن “الأسئلة الصعبة التي يسألها الاطفال وطريقة الرد عليها” حيث اسضاف متخصصين لمناقشة هذا الموضوع.

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وعرض عمرو اديب عددا من هذه الأسئلة مثل “لماذا صلاة الصبح ركعتين والظهر اربعة والمغرب ثلاثة؟” وهو ما اربك ضيوف عمرو اديب.

اول رد كان ان هذا السؤال يحتاج اجابة صحيحة من كتاب متخصص دينيا كي يتسطيع الاهل افهام اولادهم حكم الدين في ذلك فيما كانت الاجابة الثانية “ربنا قلنا كده ونحنا بنسمع كلامه على شان احنا منحبه” غير انه اكد انه لا يستطيع الاجابة على هذا السؤال بطريقة صحيحة لانه لا يعرف الاجابة.