ليونيل ميسي سفيراً لشركة اسرائيلية

أعلنت شركة “سيرين لابس” الإسرائيلية الناشئة عن توصّلها لاتفاق مع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ليكون سفيراً لعلامتها التجارية في العالم.

وتصنّع “سيرين لابس” كما يشير موقعها على الانترنت موبايلات تتميّز بنظام حماية متطور جداً، يعمل بتقنية سلسلة الكتل (Blockchain).

ونشر مؤسس الشركة، موشه هوغيغ، صورة تجمعه بأشهر لاعبي كرة القدم في العالم على صفحته الشخصية على الفايسبوك.

وطوّرت “سيرين لابس” ما تصفه بأكثر الهواتف الخليويّة أماناً في العام، عبر اللجوء إلى استخدام تقنية سلسلة الكتل وهي تقنية ترتكز على تشفير بيانات المستخدم، ما يجعل اختراقها صعباً جداً.

وكتب هوغيغ على صفحته قائلاً “نحن متحمسون جداً للحصول على خدمات ليونيل ميسي، أفضل لاعب كرة قدم في العالم، كسفير للعلامة التجارية سيرين لابس”.

وتملك الشركة مكتباً في تلّ أبيب ومكاتب أخرى في لندن وسويسرا.