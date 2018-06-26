مأساة إنسانية.. وفاة عروس مصرية بعد زفافها بساعتين

توفيت عروس مصرية شابة تبلغ من العمر 17 عاماً، بعد أن انتهى حفل زفافها بساعتين فقط، وسط تأكيدات العريس بتعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وشهدت قرية سللنت التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال #مصر مأساة إنسانية، حيث فوجئ الأهالي بوفاة عروس شابة تدعى سماح النحاس، تبلغ من العمر 17 عاما، عقب انتهاء حفل زفافها بساعتين.

وقال العريس إن عروسه سقطت على الأرض فجأة فور دخولها منزل الزوجية، وإن فحصها الطبي أكد وفاتها بأزمة قلبية حادة نتيجة توقف عضلة القلب.

وتبين أن العروس مازالت طالبة ومقيمة بقرية ميت عزون المجاورة، وبسؤال الزوج ويدعى محمود 28 عاما، أكد أن العروس أصيبت بإجهاد شديد بسبب حفل الزفاف، فضلاً عن عدم رغبتها في تناول أي طعام.

ثم شعرت فجأة بألم مفاجئ في الصدر، سقطت إثره مغمياً عليها ومن ثم وفاتها.

وتحرر المحضر رقم 5256 لسنة 2018 في مركز شرطة المنصورة.

وتقرر عرض جثمان العروس على الطب الشرعي لبيان سبب وفاتها وتكليف المباحث بإجراء تحريات موسعة عن الواقعة.