أفادت دراسة طبية نشرت في لندن الأحد بأن شرب ما يصل إلى ستة فناجين من القهوة يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الصحية الخطيرة بنسبة مذهلة تبلغ 16%.

وتعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا يستطيع الكثيرون التفكير في الصباح دونها.

وعند النظر أكثر في الفوائد الصحية للقهوة، من السهل معرفة سبب استهلاكها ليس على نطاق واسع فحسب، بل لأنها أيضًا تسهم بشكل كبير في زيادة طول العمر وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة.

ولفت العلماء في الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية إلى أن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة مبكرًا بنسبة 8%.

وبالنسبة لعشاق القهوة الأكثر من غيرهم، وجدت الدراسة أن فنجانين إلى 5 أكواب من القهوة قللت المخاطر بنسبة 12٪، فيما خفضت 6 أكواب المخاطر بنسبة 16٪.

وأوضحت الدراسة أن استهلاك القهوة يمكن أن يساعد الشخص على العيش لفترة أطول من خلال الحماية من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل الخرف والسرطان وأمراض القلب.

وذكرت أن فوائد القهوة على طول العمر تعود على الأرجح إلى مادة “البوليفينول” وهي مواد كيميائية تحدث بشكل طبيعي في النباتات.

وأشارت الدراسة إلى أن مادة “البوليفينول” تحمي النباتات من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس وتجرر الجزيئات الناتجة عن تكسر الأكسجين في النبات.

وأظهرت أن “البوليفينول” تمنع أيضا الالتهابات في الجسم التي يمكن أن تسببها حالات مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطا بين شرب القهوة والوفيات بعد تحليلات لملفات طبية لأكثر من نصف مليون شخص في بريطانيا.

ووجدت أن شاربي القهوة، حتى أولئك الذين كانوا يشربون قهوة دون كافيين، كانوا أقل عرضة للوفاة من مجموعة من الأمراض خلال فترة الدراسة التي استمرت 10 سنوات.

وفي دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، تم إجراء مزيد من التحقيقات الطبية بشأن استهلاك القهوة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ومعدل الوفيات الإجمالي.

وقالت الدراسة: “تمت متابعة 508،747 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا في مسوح القلب والأوعية الدموية في النرويج لمدة 20 عامًا ​​فيما يتعلق بوفاة سبب محدد…. ووجدت أن القهوة المفلترة كانت أفضل بكثير للصحة من القهوة غير المفلترة في الحماية من عدد من الأمراض الخطيرة.”