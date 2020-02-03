مارك زوكيربرج يعلن فخره بيهوديته ويؤكد انه اصبح اكثر تدينا!

كشف مارك زوكيربرج، مؤسس ورئيس شبكة فيسبوك، عن افتخاره بيهوديته، مؤكداً أنه أصبح أكثر تدينياً ويقيم الشعائر الدينية خلال الفترة الأخيرة لأكثر من أى وقت مضى.

ونقلت صحيفة ” يسرائيل هيوم” عن مارك تصريحاته على هامش لقاء أجراه بولاية “يوتا” قوله أنه أصبح متدينياً بعدما أصبح أباً، حيث لجأ إلى الله عقب القضايا المرفوعة على موقعه الذى أسسه منذ قرابة 16عاماً تقريبا، والتحديات التى واجهت موقعه.

وأوضحت الصحيفة أنه نادراً ما يكشف “مارك” عن ميوله الدينية وعن ديانته حيث ينتمى لأبوين يهوديين، ودائما ما يقول أن الدين مسألة شخصية، لكن الأهم أن نعيش فى عالم مليء بالديمقراطية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مارك” ربما لا يريد أن يظهر منحازاً لديانة معينة، لكنه كشف عن أنه أصبح متديناً خلال الفترة الماضية.

ونشرت الصحيفة مقتطفات من الحوار وهو ممسكاً بالبوق اليهودى المستخدم للإعلان عن الأعياد والصلوات اليهودية.