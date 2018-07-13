“ماكدونالدز” يوقف بيع السلطة بسبب عدوى شديدة

تحقق السلطات الصحية في ولايتي أيوا وإيلينوي الأميركيتين في انتشار عدوى السيكلوسبورا بسبب تناول السلطة التي تقدمها مطاعم ماكدونالدز

وانخفض سهم ماكدونالدز 1.4 في المئة بعد ساعات من الإعلان. وقالت إدارة الصحة العامة في إيلينوي إنها رصدت نحو 90 حالة بينما قالت إدارة الصحة العامة في أيوا إنه تم تسجيل 15 حالة.

في حين أكد نحو ربع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسيكلوسبورا إنهم تناولوا سلطة من “ماكدونالدز” في الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم. ويصيب طفيل السيكلوسبورا الأمعاء الدقيقة ويسبب إسهالاً شديداً وينتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.

من جهتها، اوضحت شركة “ماكدونالدز”، وهي أكبر سلسلة مطاعم في العالم، في بيان، انها على اتصال بسلطات الصحة العامة في الولايتين.

المصدر: Annahar.com

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