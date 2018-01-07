ما أهداف حملة “تبليك المشاهير” في السعودية؟… فيديو منوعات

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انتشرت في موقع “تويتر” بالسعودية حملة فريدة من نوعها لناحية الأهداف والمضمون تحت عنوان “حملة تبليك المشاهير”، أي حملة للقيام بـblock (حظر) لحسابات بعض المشاهير. أما أهداف هذه الحملة، فهي وضع حد لهؤلاء الذين ينشرون أموراً “تافهة” بحسب رأيهم، ولا يقدمون أي فائدة للمواطن والمجتمع، كما أنهم يؤثرون سلباً على تصرفات المراهقين خاصة. أما نتائج الحملة فلا تقتصر فقط على حظر حسابات المشاهير في “تويتر” بل أيضاً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل سناب شات، انستاغرام، ويوتيوب.

وانتشر في موقع تويتر هاشتاغ #حملة_تبليك_المشاهير1 الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة المواضيع الأكثر تداولاً، ولاقى تفاعلاً كبيراً وانتشاراً واسعاً. وعبّر ناشطو “تويتر” تحت الهاشتاغ عن آرائهم بهذه الحملة وبتصرفات بعض المشاهير، شارحين الأسباب التي تدفعهم للـ”تبليك”.

يشار الى أنه وفي بعض دول الخليج، تنتشر ظاهرة المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون تفاصيل حياتهم اليومية ويتابعهم الملايين.