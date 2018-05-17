ما تشاهده على “يوتيوب” يمكنك أن تخفيه.. بهذه الطريقة

تقدم بعض تطبيقات أندرويد خاصية “وضع التصفح السري- Incognito Mode” والتي تمكنك من استخدام هذه التطبيقات دون أن تتبعك وبدون تسجيل نشاطاتك في سجل الاستخدام الخاص بك. ومن أشهر التطبيقات التي توفر هذه الخاصية للمستخدمين تطبيق المتصفح كروم من غوغل.

ويوجد في يوتيوب ما يعادل وضع التصفح المتخفي ويمكنك تفعيله بالانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار السجل والخصوصية والتبديل بين الخيارات لإيقاف سجل المشاهدة وسجل البحث مؤقتاً. يمكنك أيضاً تسجيل الخروج واستخدام التطبيق، حيث لن يتمكن من تتبع نشاطك عند استخدامه بدون تسجيل دخول بحسابك.

ولكن يبدو الآن أن تطبيق يوتيوب على نظام أندرويد سيسهل عليك الدخول إلى وضع التصفح السري دون الحاجة إلى استخدام العديد من الإعدادات، حيث لاحظ بعض مستخدمي يوتيوب أن هناك خياراً جديداً ظهر لهم ضمن إعدادات التطبيق وهو خيار الانتقال للوضع السري- Turn on Incognito، وبمجرد تفعيله سيتوقف التطبيق عن تخزين عمليات البحث وسجل المشاهدة الخاص بك.

كما يمكنك تفعيل وضع التصفح السري في يوتيوب على أندرويد باتباع الخطوات التالية:

– للوصول لوضع التصفح السري فكل ما عليك القيام به هو الضغط على أيقونة الصورة الشخصية في الجزء العلوي الأيمن من التطبيق ومن بعدها سيكون هناك خيار تفعيل الوضع السري Turn on Incognito تحت خيار تبديل الحساب وتسجيل الخروج، وبمجرد الضغط عليه سوف يتوقف التطبيق عن تخزين عمليات البحث وكذلك لن يقوم بحفظ الفيديوهات التي قمت بمشاهدتها في سجل المشاهدة الخاص بك.

– عند تشغيل وضع التصفح السري سيبدو وكأنك تتصفح يوتيوب دون تسجيل الدخول من حسابك الخاص في غوغل، وهناك رمز متخفٍ أنيق سيحل محل صورتك الشخصية. أما إذا قمت بإيقاف تشغيل الوضع السري أو أصبحت غير نشط على يوتيوب، فستعود إلى التصفح باستخدام حسابك الخاص.

يُذكر أن خاصية الوضع السري قيد الاختبار حالياً على بعض مستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام أندرويد فقط. ومن المتوقع أن يوفرها يوتيوب لاحقاً لكافة المستخدمين خلال الأيام القليلة القادمة.