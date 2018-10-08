ما هو السر في ارتداء مضيفات الطيران للتنانير القصيرة في الرحلات الجوية !

نشرت “هيذر باول”، وهي مضيفة طيران أمريكية لأكثر من 15 عامًا، كتابًا حول حكايات السفر جوًا، تتحدث خلاله عن بعض أسرار طاقم الطائرة أثناء الرحلات الجوية.

وكشفت باول، لموقع Mental Floss الأمريكي للأخبار الترفيهية، أن خيارات الزي يحددها طاقم الطائرة، إذ ترتدي المضيفات الأقدم تنانير أقصر، وذلك للسماح للموظفات الجدد ليصبحن جزءاً من الطاقم، كما يحددن لهن طول التنانير، حتى يخرجن من فترة الاختبار، ويخترن الطول المناسب لهن.

وأضافت: “المضيفات الأقدم يخترن لباقي المضيفات مقصورة نومهن، وأسرتهن، كما يعبرن عن رأيهن في مدى هدوئهن أثناء فترة النوم”.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية اليوم الأحد، أن الخطوط الجوية البريطانية وطيران “كاثي باسيفيك” في هونغ كونغ، جعلت في وقت محدد من هذا العام، ارتداء مضيفاتها للتنانير أمراً اختيارياً، إذ بإمكانهن ارتداء السراويل إن رغبن في ذلك.