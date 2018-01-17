ما هي أهم الأسباب التي تجعل الرجل مدمناً على الجنس!!

ما هي أهم الأسباب التي تجعل الرجل مدمناً على الجنس!! منوعات

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يعاني عدد كبير من الرجال من الادمان الجنسي اي انهم يرغبون باستمرار ​ممارسة الجنس​ وهي حالة تصنف في خانة الأمراض، وتعود على الشخص بآثار سلبية ومضرة؛ لأنها تؤثر على صحته العقلية والنفسية وعلى علاقته مع الشريك. فما هي الأسباب المباشرة التي تولد حالة الإدمان الجنسي عند الرجل؟

الوراثة: من الممكن جدًا أن يرث الرجل جينيًا اضطرابات عاطفية وحسية، أو اضطرابًا في الهرمونات وزيادة الهرمونات الجنسية كالتستوستيرون لذا يطلب جسمه ممارس الجنس بكثرة.

عوامل نفسية: قد تقف بعض العوامل النفسية وراء ذلك؛ مثل تعرضه لحادثة تحرش جنسي في الصغر مثلاً:

علاقات سابقة غير ناجحة: بعض العوامل الاجتماعية قد تكون سببًا لإصابة الرجل بالإدمان الجنسي؛ كتعرضه للرفض في العلاقات العاطفية السابقة.

العزلة التي قد تدفع به إلى سلوكياتٍ مرضية.

المحيط السيء اي الخروج مع أصدقاء السوء، وهي من أهم الأسباب التي قد تؤثر على الرجل الذي يكون ضعيف الشخصية.