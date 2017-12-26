ما هي الأسباب التي تجعل الرجل عنيفًا في العلاقة الجنسية!

ما هي الأسباب التي تجعل الرجل عنيفًا في العلاقة الجنسية! منوعات

مواضيع مختارة

يختلف أنواع الرجال في ما يتعلّق بممارسة العلاقة الحميمة. فمنهم من يعامل المرأة بلطف واحترام وآخرين يستخدمون الأسلوب العنفي لتلبية حاجاتهم الجنسية دون الاكتراث لمشاعر وأحاسيس الزوجة، وبحسب موقع “صحتي” هذه الأسباب التي قد تجعل الرجل عنيفًا في العلاقة الجنسية:

-السادية

السادية هو مرض نفسي يصيب الإنسان ويدفعه للتلذذ عند تعنيف وإيذاء الغير. فالرجل الجنسي العنيف يكون غالباً سادياً، لا يصل إلى مرحلة النشوة والاكتفاء الجنسي خلال العلاقة الحميمة بدون تعذيب المرأة وتعنيفها.

-الكبت

يعتبر الكبت الجنسي والعاطفي من اهم العوامل المؤدية إلى أن صبح الرجل عنيفاً أثناء الجنس. إذ أنه يفجّر كل مشاعر الانزعاج والغضب التي في داخله عن طريق العنف خلال العلاقة الحميمة.

-العنف الأسري

إن الرجل خلال مرحلة الطفولة وإذ كان شاهداً على علاقة أسرية مبنية على العنف خصوصاً بين الأهل أو بين الاهل والأطفال، فهو سيعتبر أن هذه الطريقة هي الأصحّ في التعامل مع زوجته وسينفّذها خلال العلاقة الحميمة.

-الصعوبات الحياتية

صعوبات الحياة قد تؤثر سلباً على الرجل وتجعله يمارس العنف خلال العلاقة الحميمة ولو لفترة مؤقتة. ففي حين لا يجد الرجل ملاذاً آخر للتعبير عن غضبه ومشاعره، يقوم بتفريغ كلّ ما يختلج نفسه عبر التعنيف الجنسي.