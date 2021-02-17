يتطلب تنظيف الفرن الكثير من الجهد ووقت الفراغ، مما يجعله أحد أكثر الأعمال المنزلية عبئا وارهاقًا، وفي حال قمتِ بتأجيل هذه المهمة لفترة طويلة جدًا، فسيكون من المستحيل تقريبًا إزالة آثار الطعام المحترق والمتفحم من داخل الفرن.

ويعتبر الخل وصودا الخبز مزيجًا كلاسيكيًا لمهام تنظيف محددة، مثل فتح انسداد الحوض، لكنهما لن يعملا معًا عند تنظيف الفرن.

لماذا لا يجب تنظيف الفرن بصودا الخبز والخل

إذا كنت تبحثين عن “طرق تنظيف الفرن” على الإنترنت، فستخبرك الكثير من المصادر باستخدام عجينة مصنوعة من صودا الخبز والخل.

ومع ذلك، فإن خليط صودا الخبز والخل لا يعتبر فعٌال عندما يتعلق الأمر بتنظيف فرن متسخ ومليء بالشحم وبقايا الطعام المحترق.

وقالت مؤسسة “دري باك” البريطانية لمواد التنظيف: “الشيء الوحيد الذي ليس هو الحل الأفضل حقًا، على الرغم من الكثير من النصائح عبر الإنترنت، هو استخدام بلورات الصودا أو بيكربونات الصودا ثم إضافة الخل الأبيض.. هذا ليس هو الحل الصحيح.”

واضافت: “سيؤدي هذا الخليط الى تضاؤل التأثير، لأن الخل الأبيض الحمضي يعمل على تحييد قلوية صودا الخبز أو بلورات الصودا التي تذيب الشحوم”.

واتفقت خبيرة التنظيف لورين دالي من مؤسسة “ناتري” لاستشارات التنظيف في لندن، على أن الجمع بين الاثنين أمر لا طائل منه ومضيعة للوقت والمنتج.

ما هو الحل

وفقًا لمؤسسة “دري باك” فان استعمال صودا الخبز والماء يمكن أن يكون له تأثير، ولكن هناك مكوّن آخر رخيص أكثر قوة.

وقالت: “قبل اختراع العديد من منتجات التنظيف التي يمكننا شراؤها من محلات السوبر ماركت لأغراض محددة، كانت بلورات الصودا هي المنتج الرئيسي الذي استخدمه الناس لتنظيف منازلهم، اذ تم استخدام بلورات الصودا في الغسيل وغيرها من الأعمال المنزلية مثل تنظيف الفرن.. ومن المؤكد أنها لا تزال فعالة حتى اليوم.”

ولفتت لى أن بلورات الصودا غير سامة، وتوجد بشكل طبيعي في مناطق كثيرة من العالم “لذا فأنت تؤدين دورك من أجل البيئة وتوفير المال في الوقت نفسه، إذا اخترت تنظيف الفرن بهذه المادة” بحسب الدراسة التي أوضحت أنه بالإمكان خلط بلورات الصودا بالماء، أو شراء بعض بلورات الصودا السائلة بدلًا من ذلك.

وقالت الدراسة: “تعتبر بلورات الصودا مثالية لإذابة الشحوم والزيوت، وكذلك في عملية التنظيف بشكل عام.. وكثير من الناس ينظفون أفرانهم باستخدام صودا كريستال والماء الساخن.. وعلى الرغم من أنه إذا كان التراكم خفيفًا، فقد يكون كافيًا”.

كيفية تنظيف الفرن

ابدئي بإزالة رفوف الفرن، ثم قومي بتغطيتها ببلورات الصودا السائلة باستخدام فرشاة رسم نظيفة، واتركيها في الحوض.

اسكبي بلورات الصودا السائلة في الفرن، وانشري السائل في جميع أجزاء الفرن باستخدام لفافة المطبخ، مع تجنب الاسلاك الكهربائية.

اتركي بلورات الصودا السائلة لتنقع لمدة ساعة، ثم استخدمي أداة لتنظيف الأرفف وبقية أجزاء الفرن.

اشطفيها بالماء النظيف وجففيها بمناشف مطبخ، قبل إعادة الرفوف إلى مكانها.