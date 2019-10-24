مبادرة زواج جديدة بعنوان ” الزواج الأخضر ” تنطلق في الأردن

أعلنت المملكة الأردنية عن إنطلاق مبادرة جديدة من نوعها تحمل إسم ” الزواج الأخضر ” تعمل على تشجيع الأشخاص الراغبين في الزواج إلى عقد حفلات الزفاف ومراسم الزواج بوسائل غير ضارة بالبيئة .

ويأتي ذلك من خلال الانخراط بدورة تهدف إلى تدريبهم على سبل تخفيف الآثار السلبية للزواج على البيئة .. حيث يتم على سبيل المثال استخدام بدائل صديقة للبيئة خلال التحضير لمراسم الزواج من بينها : ” الدعوات والزهور واللباس وغيرها ” .

يذكر أن معدل العنوسة في الأردن في ارتفاع مستمر وبحسب الأرقام الرسمية المسجلة منذ عام 1979 وحتى الآن حيث وصلت إلى نسبة 45% بسبب العوامل الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية .. بينما تتصدر ” لبنان ” قائمة الدول العربية بأعلى نسبة عنوسة .

وبحسب كتاب ” الأردن بالأرقام ” الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2016 إلى أن متوسط سن الزواج للذكور ارتفع من 26 عاما سنة 1979 الى 31.3 عاما سنة 2016 .. فيما زاد متوسط العمر وقت الزواج للإناث من 21.1 عاما سنة 1979 الى 26.9 عاما سنة 2016 .