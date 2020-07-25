نشرت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي علقت من خلاله على إنتقاد أحد المتابعات لها والتي تمنت لها الموت أثناء استقلالها لسيارتها .

وذلك في تعليقها على تصريحات القحطاني الأخيرة التي اعتبرتها تتناول إساءة للحجاب وتحدثت فيها عن شهرتها وإنها رقم واحد بالشرق الأوسط من حيث المتابعة .

فجاء تعليق المتابعة التي كتبت قائلة : ” إحنا ما بحاجة لدعاويكي إن شاء الله جعل السيارة تقضي عليكي يا حقيرة ” .

الأمر الذي أثار غضب واستياء هند القحطاني فقالت : ” هاد واحدة من النماذج القذرة ياللي بقولكم عليها هادي إنسانة حقيرة وزبالة تتمني ليا الموت يا حقودة أنا عندي 4 أطفال وتتمني هاد لي ” .

وتابعت : ” كل هاد عشان مو لابسة حجاب .. شو دخل الحجاب بالإنسانية واحترام الآخر والنية الصافية .. الإيمان بالقلب وفي ناس محجبة ولا عندهم إنسانية وأخلاق ولا تنخدعون بالمظاهر ” .

وشاركت إبنة هند القحطاني والدتها في مقطع الفيديو وأبدت إنزعاجها أيضا من هذا التعليق وقالت : ” إنتي إنسانة حقودة إن شاء الله تكوني إنتي اللي تحت السيارة .. إنسانة وقحة .. حجاب شو والله في ناس محجبين ووقحين ومو عندهم أخلاق بالمرة ” .

كما ظهر صوت إبنها معاذ وهو يقول : ” شو سوت أمي لكم حتى تفعلوا كل هاد وتتمنوا مثل هذه الأمنية ” .