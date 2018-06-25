متسولة خليجية تخدع ضحاياها بالكويت مستغلة موهبتها في الرسم

استغلت متسولة خليجية في الكويت موهبتها في الرسم لخداع الآخرين، بإثارة عواطفهم للحصول على تبرعات وهبات مالية.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية، فإنه تم ضبط المتسولة يوم السبت، عقب تداول مقطع صوتي لعدد من المواطنين يؤكدون تعرضهم للابتزاز من قبل سيدة تتحدث اللهجة الكويتية وتزعم أنها مريضة بمرض خطير في القدم وتطلب المال لاستكمال علاجها، حيث تقوم السيدة بحسب ما تم تداوله بالكشف عن قدمها وتظهر شبه محروقة، مستغلة موهبتها بالرسم حيث تقوم برسم التشوهات، فيما كشفت التحقيقات أنها أدمنت التسول منذ 3 سنوات.

وكشفت السيدة المتسولة بالتحقيقات، والتي كانت تحرص على أن تقوم خادمة بمرافقتها، أنها جمعت عشرات الآلاف من الدنانير، مشيرة إلى أن بعض المتصدقين كانوا يقدمون لها مبالغ تصل إلى 1000 دينار (3300 دولار).

وأوضحت أن أغلب من كانوا يرون قدمها المحروقة كانوا يتعاطفون فورا معها ويحاولون مساعدتها بشتى الطرق.

وكانت السيدة المتسولة تدّعي أنها حصلت على موافقة للعلاج بالخارج وبحاجة للمصروف كي تنفق منه خلال تواجدها في الدولة التي ستقدم لها الرعاية الصحية، كما كانت تزعم أنها كويتية.

فيما قال مصدر إنه سيتم إبعاد السيدة المتسولة في حال أثبتت التحريات أنها خليجية وليست من غير محددي الجنسية (بدون).