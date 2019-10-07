متظاهر عراقي يستعين بـ ميا خليفة لتعبير عن غضبه!

تداول ناشطون صورة لمتظاهر عراقي يحمل لافتةً قارن فيها بين بطلة الافلام الاباحية الامريكية ذات الاصول اللبنانية ميا خليفة والطبقة السياسية الحاكمة في بلاده.

وكُتبت في اللافتة التي يحملها شاب بغدادي غاضب عبارة هذه نصها كما هو مبين في الصورة اعلاه “ميا خليفة اشرف منكم ومن احزابكم يا منحطين الله ينتقم منكم”، في اشارة الى الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وميا خليفة تعرف بميا كاليستا (من مواليد 10 فبراير 1993)، هي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان وقد اعلنت عن اعتزالها مؤخرا.