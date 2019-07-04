متلازمة نادرة.. امرأة معرضة لسقوط رأسها من فوق رقبتها!

هل جربت أن تعيش مع خطر أن تسقط رأسك عن جسدك! هذا ما تعيشه مرأة بريطانية تدعى كارين بوغ، وتبلغ من العمر 52 عامًا، والمصابة بمتلازمة نادرة تجعلها معرضة لسقوط رأسها من فوق رقبتها.

وشخّص الأطباء “بوغ” بحالة نادرة تسمى متلازمة “إهلرز دانلوس”، وهو ما يعني أن أربطة رقبتها لا يمكنها أن تدعم رأسها تمامًا، ما يجعل رأسها عرضة للسقوط، وهو ما يعرضها لخطر دائم من الشلل أو الموت المفاجئ.

وتقول “كارين” عن حالتها: “يمكنني قطع رأس نفسي، الأمر أشبه بوجود بطيخة متوازنة على أنبوب شفط كوكتيل”، وأضافت: “أواجه خطر الموت يومياً”.

ويتعين على كارين أن ترتدي دعامة عنق دائمًا لأن جمجمتها تنزلق إلى الأمام وفوق عمودها الفقري عندما تميل رأسها، وهو ما أجبرها على التوقف عن العمل، وتعيش المرأة البريطانية على أمل إجراء عملية جراحية لحل مشكلتها وهو ما دفع بأصدقائها لجمع التبرعات لها.

ويصاب بحالة كارين واحد من كل 200 ألف إنسان، والسبب في ذلك هو مشكلة في الكولاجين، والذي يحتاجه الجسم للحفاظ على الجلد والمفاصل والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية.

ويقول زوج كارين في حزن: “رأيت زوجتي الحبيبة تنتقل من امرأة رياضية تعمل بجد وتحب المرح إلى شخص يكافح من أجل رفع رأسه”، ولكنه أضاف: “لديها دائما ابتسامة لعائلتها وأصدقائها، لكني أرى النضال اليومي الذي تعاني منه”.