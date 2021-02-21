تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورا ومقاطع فيديو توثق وجود مجسم للكعبة المشرفة في مدينة كربلاء بالعراق وتحديدا قرب مرقد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب .

ويظهر في مقاطع الفيديو قيام العشرات من الأشخاص بالتجمع حول مجسم الكعبة والطواف حوله والتمسح به ومنهم من قام بتقبيله وكأنه الكعبة الحقيقية .

وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخرية بين العراقيين واعتبر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث بإنه إساءة إلى العالم الإسلامي وفيه تجاوز على مقدسات المسلمين .

ومن جانبه صرح ” علي شبر ” إعلام وعلاقات العتبة الحسينية وهي مركز مدينة كربلاء بأن العتبة لم تأمر بوضع هذا المجسم داخل الصحن الحسيني .. مشيرًا إلى أن من وضعه أخرج المجسم من الصحن الحسيني بعد يومين .

وقال ” عباس الموسوي ” أحد أصحاب المواكب في كربلاء أن مجسم الكعبة الذي وضع بين الحرمين هو تراث كربلائي قديم ينصب في كل سنة في ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب ويقوم أهالي المدينة منذ القدم أي في العهد الملكي وفي زمن الزعيم عبد الكريم قاسم بنصب هذا المجسم وكان حينها ينصب في ساحة البلوش .

وأضاف أنه ليس فقط مجسم الكعبة بل إن من العادات والتقاليد الكربلائية هو المجسم الكبير لمراقد أئمة البقيع الذي كان ينصب في باب قبلة العباس من أعمال المرحوم عبدالرحمن المعمار الكربلائي .. ولكن توقفت هذه الأعمال كلها بما فيها الشعائر الحسينية ومنعت في زمن صدام حسين واليوم تمت إعادتها .

صارت عندنا كعبة بكربلاء قبل كم يوم سووها

افضحونا بين الجماعة pic.twitter.com/PCYTbY5G6G — عبدالرزاق الهاشمي(الحسيني) (@aa68aa7) February 19, 2021

من ضمن الانتقالات الشتوية هذا العام

انتقال الكعبه الى كربلاء #العراق pic.twitter.com/V1kwIoZGzY — Ahmed AlAzzAwi (@AhmedAlazzawi2) February 19, 2021

#الكعبة من مقدسات العالم الإسلامي واليوم علماء السوء في الحوزة يتطاولون على مقدساتنا ببناء كعبتهم المزعومة في كربلاء وهذه اساءة الى العالم الإسلامي اجمع 20-2-2021 حسين البلداوي pic.twitter.com/1ULaXsLswr — hussein Albaldawi (@hussein26384897) February 20, 2021