تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورا ومقاطع فيديو توثق وجود مجسم للكعبة المشرفة في مدينة كربلاء بالعراق وتحديدا قرب مرقد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب .
ويظهر في مقاطع الفيديو قيام العشرات من الأشخاص بالتجمع حول مجسم الكعبة والطواف حوله والتمسح به ومنهم من قام بتقبيله وكأنه الكعبة الحقيقية .
وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخرية بين العراقيين واعتبر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث بإنه إساءة إلى العالم الإسلامي وفيه تجاوز على مقدسات المسلمين .
ومن جانبه صرح ” علي شبر ” إعلام وعلاقات العتبة الحسينية وهي مركز مدينة كربلاء بأن العتبة لم تأمر بوضع هذا المجسم داخل الصحن الحسيني .. مشيرًا إلى أن من وضعه أخرج المجسم من الصحن الحسيني بعد يومين .
وقال ” عباس الموسوي ” أحد أصحاب المواكب في كربلاء أن مجسم الكعبة الذي وضع بين الحرمين هو تراث كربلائي قديم ينصب في كل سنة في ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب ويقوم أهالي المدينة منذ القدم أي في العهد الملكي وفي زمن الزعيم عبد الكريم قاسم بنصب هذا المجسم وكان حينها ينصب في ساحة البلوش .
وأضاف أنه ليس فقط مجسم الكعبة بل إن من العادات والتقاليد الكربلائية هو المجسم الكبير لمراقد أئمة البقيع الذي كان ينصب في باب قبلة العباس من أعمال المرحوم عبدالرحمن المعمار الكربلائي .. ولكن توقفت هذه الأعمال كلها بما فيها الشعائر الحسينية ومنعت في زمن صدام حسين واليوم تمت إعادتها .
اي بسيطة ههههههههههههههه ففي اغلب بيوتنا هناك صور للكعبة المشرفة وكل سجادات الصلاة التي نفرشها خمس مرات في اليوم للصلاة هناك صور للكعبة المشرفة عليها …..
لكن الخبر الذي يهبل ههههههههههههههه
هو ما قراته ، ونصه هكذا :
العقيمات يقصدن عمود الكهرباء
هناك عمود كهرباء في قضاء الرميثة، تحول بدوره إلى “مكان مقدس”، لطلب النذور من قبل الأهالي، والذي يقع بالقرب من مغسل للموتى، ويقول أحد مواطني القضاء إن “هذا المغسل يعود إلى السيد، وهو مبارك، ويقصده المرضى والنساء اللواتي لا يحبلن “.
وأضاف أن “النساء والرجال يأتون ويربطون البيرق على العمود، بعد أن أخذوا مرادهم من العمود”، مشيرا إلى أن “هذا العمود مبخوت ومعروف في الرميثة حاليا”. يعني كل وحدة زوجها هههههههههههههه ما تشتغل معاه الفياكرا بالليل ههههههههههههههه تروح للعمود تبع الكهرباء من الصباحية وبعد ما يصيح الديك كوكو كوكو هههههههههههههههههه حتى تحل مشكلة المنيل على عينو ههههههههههههههههههه
هذه الظاهرة بعيدة كل البعد عن الدين، بحسب رأي أصحاب الشأن، ويرون ان انتشارها “سببه تفشي الجهل وما تعرض له المجتمع من متغيرات وصدمات خلال السنوات الماضية”.
ويقول إمام جامع السماوة كاظم العوادي إن “هذه العادات لا تنتشر الا في مجتمع جاهل، ولهذا فان الانسان عليه ان لا يتلبس بأمور ليس فيها من الدين شيء”.
وأوضح أن “بعض الناس يشجع مثل هذه الأمور لأنها اصبحت دكاناً لجلب الرزق حتى وان كان رزقاً حراماً ومالاً سحتاً، وأصبح المقدس لديهم مجرد سلعة تعود عليه بمردود مادي”.
ماذا تقول أنت؟