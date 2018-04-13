مجند سوري لـ ترامب: “يقولون انكم اقوى دولة وهذا لا يعني لي شيئا فأنا املك كلاشينكوف وسوف اقاتل”… فيديو

اذاعت قناة “الاخبارية السورية” ما قالت انها رسالة موجهة من مجند سوري احتياطي ضمن الخدمة الفعلية منذ سبع سنوات الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقرأت مذيعة الاخبارية السورية الرسالة التي يقول فيها المجند: “الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية انا لا اعرف شيئا عنك ولا عن صواريخك الذكية ولا عن اساطيلك ولا عن السياسة الدولية ولا حتى اعرف ما هو البنتاغون ما اعرفه جيدا اني لست خائفا فمنذ رأيت الخوف في عيون اطفالي لأول مرة عندها لم اعد اخاف من شيء وما انا متأكد منه وخبرته بعد صداقة وطيدة بندقيتي الكلاشينكوف دامت لمدة تتجاوز العشر سنوات انها تقتل رجلا على بعد عشرة امتار كان امريكيا او من دول العالم المتخلف اكان جيشه يملك صواريخ كروز او طائرات الاف 35 ام لم يكن يملكها واعرف ان قاذف الاربيجي يحدث ثقبا صغيرا في المدرعة يدخل من خلاله نفسا لاهبا يشوي الرجال بداخلها أكانوا من دول الغرب او الشرق”.

وختم المجند سوري كلامه: “ترامب يقولون انكم اقوى دولة في العالم وهذا الامر لا يعني لي شيئا ما يهمني انني سوف املك كلاشينكوف وسوف اقاتل”.