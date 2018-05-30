محاكمة أمريكي في ميامي انتحل شخصية أمير سعودي واستولى على ملايين الدولارات

انتحل متهم أمريكي من ميامي شخصية أمير سعودي واستولى على ملايين من الدولارات عن طريق النصب والاحتيال في جميع أنحاء العالم.

وأقر أنتوني جينياك الملقب بـ “سلطان آل سعود” من بين العديد من الأسماء المستعارة أمام محكمة فيدرالية في ميامي بأنه مذنب في انتحال شخصية مسؤول سعودي وسرقة الهوية .

واعترف جينياك ، البالغ من العمر 47 عاما ، أنه هو وشركائه سرقوا حوالي 8 ملايين دولار من 26 ضحية في جميع أنحاء العالم على مدار العامين الماضيين.

وعاش جينياك والمتعاونون معه ببذخ ، وشراء فيراري ، رولز رويس ، ساعات رولكس ، مجوهرات كارتيه ، وشقة من غرفتي نوم في جزيرة فيشر الحصرية في خليج بيسكين.

وحصل جينياك على العديد من الهدايا ، بما في ذلك اللوحات والمجوهرات باهظة الثمن ، استنادا إلى رواياته الكاذبة “.

وقال مكتب المحامى الأمريكي “لقد أخبر الآخرين زورا أنه كان لديه حصانة دبلوماسية وكان مطلوبا منه أن يراجع وزارة الخارجية الأمريكية كل بضع ساعات”.