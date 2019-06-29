محكمة فرنسية تسمح بقتل مريض مصاب بشلل رباعي

قضت أعلى محكمة في فرنسا بالسماح بنزع أجهزة الإعاشة عن مريض فرنسي يدعى ” فنسن لامبرت ” يرقد في مستشفى في رانس بشمال شرق البلاد في غيبوبة منذ أكثر من عشرة أعوام بسبب إصابته بشلل رباعي .

وألغت محكمة النقض القرار الذي صدر عن محكة الاستئناف الشهر الماضي بأمر الأطباء بإبقاء فنسن حيا وذلك بعد 12 ساعة فقط من قيام الأطباء بنزع أجهزة الإعاشة عن الرجل رغم معارضة أبويه .

فأبواه وبعض الأقارب يقولون إنه ينبغي إبقاؤه على قيد الحياة والعمل على استمرار المحاولات القانونية للحفاظ على استمرار العلاج .. بينما تدعو زوجته وبعض إخوانه إلى وقف العلاج .

وقالت ” باتريس سبينوس ” محامية زوجة فنسن لامبرت : ” أن الحكم يزيل آخر عقبة قانونية أمام وقف العلاج ” .

فهذا الحكم يجعل المستشفى تقوم بوقف التغذية الصناعية والتزويد بالسوائل التي حافظت على حياة لامبرت منذ عام 2008 بعد تعرضه لحادث دراجة نارية ودخوله في غيبوبة ولكنه يستطيع التنفس دون جهاز ويحرك عينيه بين الحين والآخر .

وتجرم فرنسا ” القتل الرحيم ” ولكن في عام 2016 صدر قانونا يسمح للأطباء بوضع المرضى الميئوس من شفائهم في غيبوبة عميقة حتى وفاتهم .

ومن الدول التي تجيز القتل الرحيم بها : بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وكندا وتسمح عدة ولايات في أمريكا بالانتحار بمساعدة أطباء .