محمد بن سلمان يمازح الفرنسيين قبل العشاء في الاليزيه… شاهد ماذا قال

اقام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، في اليوم الأخير لزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، عشاء في قصر الرئاسة الفرنسية، الإيليزيه، حضره حشد رفيع من المسؤولين الفرنسيين والسعوديين.

وفي مستهل العشاء، ألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة حول خطط السعودية، ثم توجه إلى الحضور ممازحاً، وقال: قبل أيام قليلة كنت في تكساس، والتقيت الرئيس الأميركي الأسبق بوش وابنه، وعلما أنني آت إلى باريس، فأعطياني “البربيكيو سوس” (صلصة الشواء)، قائلين “يمكنك استعمالها إن لم يعجبك الطعام”. وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلاً: “سنرى اليوم إن كنت سأستعملها أم لا، لكنني آمل ألا أفعل.”