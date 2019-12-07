محمد وعالية بين الاسماء الاكثر شعبية في امريكا لعام 2019!

كشفت نتائج بحث قامت به شركة “بيبي سنتر” الأميركية أن اسمي “محمد” و”عالية” جاءا ضمن أكثر 10 أسماء مواليد انتشارا في عام 2019.

وذكرت الشركة التي تقدم معلومات تخص الحمل والولادة لملايين المستخدمين أن الأسماء الـ10 الأكثر شيوعا للذكور هي على الترتيب: ليام، جاكسون ونوح، إيدن، غرايسون، كيدن، لوكاس، إيلايجا، أوليفر، محمد.

أما أسماء الإناث فكانت على الترتيب: صوفيا، أوليفيا، إيما، إيفا، آريا، إيزابيلا، أميليا، ميا، رايلي، عالية.

وقال “بيبي سنتر” إن الأسماء العربية آخذة في الارتفاع هذا العام مع دخول اسمي “محمد” و”عالية” المراكز الـ10 الأولى.

وأوضح التقرير أن “محمد” هو أحد أكثر الأسماء شعبية في العالم وقد زادت شعبيته بثبات على مر السنين.

وذكر أن العائلات غير المسلمة تختار من بين مجموعة غير محدودة من الأسماء، أما العائلات المسلمة فلا تزال تلتزم بعادة تسمية المواليد الذكور على اسم النبي محمد.