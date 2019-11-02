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مخالفة فنان سعودي تجوّل في إحدى مواقع فعاليات الرياض مع أصدقائه بـ”شورت”

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أوقفت إحدى الجهات المسؤولة أحد الفنانين السعوديين، ومنعته من التجوال في المناطق العامة مرتديًا “شورت وقميص . وإن الفنان تجول في إحدى مواقع الفعاليات في الرياض مع أصدقائه، مرتديًا “الشورت” والقميص، وتم إيقافه وتغريمه وطلب مغادرته الموقع وإن رغب بالعودة فعليه الالتزام بالملابس اللائقة.

وحاول الفنان إقناع رجل الأمن بأنه لم يكن يعلم ببدء تطبيق النظام فعليًا، ولكنه لم يعفى وتم تحرير مخالفة الذوق العام. وجاء ذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة الداخلية السعودية بتفعيل تطبيق لائحة الذوق العام والتي تم العمل بها على أرض الواقع منذ يومين.

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