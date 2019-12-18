مدينة أمريكية تدفع 15 ألف دولار لكل من يهاجر إليها

نشر موقع ” العربية ” نقلا عن موقع ” انسايد هوك ” الأمريكي أن مدينة ” توبيكا ” عاصمة ولاية كانساس الأمريكية وضعت خطة جديدة لإغراء المهاجرين بالانتقال إليها والعيش والعمل فيها .

وتتضمن هذه الخطة دفع مبلغ تحفيزي يصل إلى 15 ألف دولار لكل من يوافق على الانتقال إليها .

حيث تهدف الخطة إلى تحريك الاقتصاد الراكد في المدينة وجلب مزيد من السكان إليها .. وذلك على الرغم من أن المدينة لا تعاني من تناقص سكاني حيث انخفض عدد سكانها بواقع 500 نسمة فقط .

ومن المقرر أن تقدم حكومة ولاية كانساس دعما ماليا يصل إلى 15 ألف دولار لمن يشتري منزلا في المدينة بهدف الانتقال إليها والعيش والعمل فيها .. كما ستدفع مبلغا يصل إلى عشرة آلاف دولار أميركي لمن يريد استئجار منزل وينتقل إلى المدينة ويعمل فيها .